Буэнос-Айрес, , 06:15 — REGNUM В Аргентине за прошедшие сутки выявили 28 680 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на аргентинской территории достигло 3 335 965. Также за минувшие сутки в республике скончались еще 505 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Аргентине умерли 71 027 человек.

Отмечается, что в настоящее время в Аргентине числится 291 671 активный случай заболевания коронавирусной инфекцией. Привились против COVID-19 уже более 10 млн человек.