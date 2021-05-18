Москва, 18 мая, 2021, 06:12 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 28 июня 2021 года рассмотрит иск «Майкопбанка», лишившегося лицензии в начале апреля 2021 года. Банк не согласен с отзывом лицензии и требует признать «недействительными приказы Центрального банка Российской Федерации от 02.04.2021 года № ОД-536, от 02.04.2021 года №ОД-537», передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Центральный Банк России

Иск от банка, который по размеру активов занимал 321-е место в РФ, подан 11 мая 2021 года, а 15 мая стало известно, что его приняла к производству судья Яцева. Один из обжалуемых приказов касается напрямую отзыва лицензии, а во втором речь идёт о назначении временной администрации в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов».

Напомним, дело о банкротстве банка с отозванной лицензией арбитраж Адыгеи планирует рассмотреть 3 июня 2021 года, а выплаты страхового возмещения бывшим клиентам уже проведены на 70,65% (от 1,1 млрд рублей).

Для справки: банк, учрежденный в 1990 году, принадлежал 14 физлицам, включая четвертых членов семьи Нагих.