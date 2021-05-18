Чебоксары, , 06:11 — REGNUM В Чувашии объём инвестиционных расходов в 2021 году вырос в 2,5 раза и достиг 429 млн рублей. Это следует из данных министерства финансов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Данные минфина Чувашии Cap.ru

В 2021 году объём инвестиционных расходов запланирован на уровне 7 859,9 млн рублей. В структуре вложений наибольшие средства будут направлены на развитие образования (1869,5 млн рублей) и жилищно-коммунальной сферы (1459,3 млн рублей).

По данным минфина, на 1 мая израсходовано 429 млн рублей, что в 2,5 раза больше аналогичного прошлогоднего периода, при этом кассовое исполнение за четыре месяца составило 5,5%. Согласно представленным данным, нулевое исполнение в январе — апреле показано по отраслям «Здравоохранение» и «Экология».

Отметим, что в Чувашии доходы республиканского бюджета за январь-март 2021 года составили 18,5 млрд рублей, что на 23,9% больше аналогичного прошлогоднего уровня. Расходы выросли на 30,3% и достигли 13,2 млрд рублей. Бюджет исполнен с профицитом в сумме 5,3 млрд рублей.