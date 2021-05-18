Владивосток, 18 мая, 2021, 06:14 — ИА Регнум. Во Владивостоке разгорается очередной скандал с участием обитателей и сотрудников океанариума — на этот раз в интернет попало видео, на котором дрессировщик пинает и бьёт двух белух. Прокуратура начала проверку по этому происшествию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Белуха в дельфинарии

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«Прокуратурой будет проверено соблюдение требований законодательства в области обращения с животными, а также дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за их надлежащее содержание. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — пояснили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени вынесен приговор женщине, перерезавшей горло щенку.