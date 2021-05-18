Анкара, , 06:04 — REGNUM Всем сторонам в палестино-израильском конфликте придётся пойти на компромиссы, чтобы прекратить кровопролитие в Иерусалиме и секторе Газа, заявил 17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Следите за развитием событий в трансляции: «Конфликт Израиля и Палестины: новое обострение – все новости»

Выступая после заседания правительства Турции, Эрдоган призвал ООН, Совбез ООН, Организацию исламского сотрудничества и другие международные организации действовать против угнетения палестинцев, а также определиться по вопросу Иерусалима.

«Мы считаем, что есть необходимость в отдельной договоренности по Иерусалиму. Чтобы достичь прочного мира и спокойствия в Иерусалиме, который хранит незаменимые религиозные символы мусульман, евреев и христиан, каждый должен пойти на жертвы», — сказал Эрдоган.

По его словам, «наиболее правильным и последовательным курсом действий для Иерусалима было бы управление комиссией, состоящей из представителей трех конфессий».

Президент Турции назвал Израиль «террористическим государством» и объявил, что Турция окажет политическую и военную поддержку международным усилиям по освобождению Иерусалима и защите палестинского народа.

Читайте также: Эрдоган заявил о «кровавых руках» Байдена, продающих оружие Израилю

Читайте ранее в этом сюжете: Израиль обстрелял населенный пункт на юге Ливана — Al Jazeera