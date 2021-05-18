Новосибирск, , 06:03 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области в связи с наступлением сезона активности клещей запустила горячую линию для консультирования граждан по вопросам профилактики инфекций. Она будет работать по 29 мая 2021 года.

«Ареал природного очага по клещевому энцефалиту охватывает 23 района Новосибирской области, в том числе лесопарковые зоны городов Новосибирска, Бердска и Оби, где на протяжении ряда лет отмечается высокая численность иксодовых клещей», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области с начала эпидемического сезона было зарегистрировано 390 обращений граждан с укусом клеща. Из них 42 — дети до 14 лет.

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