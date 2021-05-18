Буэнос-Айрес, , 06:04 — REGNUM Правительство Аргентины в связи с ростом цен на продукты на внутреннем рынке страны намерено заморозить экспорт говядины на 30 дней. Об этом 17 мая сообщает газета La Nacion.

По информации издания, в настоящее время президент Аргентины Альберто Фернандес уже проинформировал об этом решении объединение экспортёров мяса. Власти рассчитывают, что вводимое ограничение поможет урегулировать ситуацию с ценами на внутреннем рынке. О дате, с которой запрет на экспорт мяса вступит в силу, официально ещё не объявлялось.

Отмечается, что правительство Аргентины ранее уже договорилось с производителями и сетевыми супермаркетами о снижении цен на некоторые виды мяса.

Напомним, что по объёму поставляемого в Россию мяса Аргентина занимает четвёртое место после Белоруссии, Бразилии и Парагвая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, опасения по поводу того, что в России может подорожать импортное мясо — полностью оправданны.

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