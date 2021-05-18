Биробиджан, , 05:59 — REGNUM В Еврейской АО жители не приходят в пункты вакцинации за второй прививкой от коронавируса. К населению региона 17 мая обратился заместитель председателя правительства Валерий Жуков.

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Из-за длительных майских праздников население Еврейской АО пропустило срок вакцинации от коронавируса вторым компонентом.

«Люди считают, что второй компонент вакцины должен быть введён строго на 21-й день. Это не так. Период для введения второго компонента вакцины составляет с 21-го по 45-й день. Поэтому те, кто не смог поставить второй компонент в силу прошедших майских праздников или выезда за пределы ЕАО, могут успеть сделать это в любом населённом пункте области», — сказал Жуков.

В ближайшее время дополнительные пункты вакцинации откроются в двух филиалах Сбербанка, а также в МФЦ Биробиджана.

В ЕАО по состоянию на 18 мая выявили уже 4480 случаев заражения коронавирусом. Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 140 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье за последнюю неделю с 10 по 16 мая выявлено 96 случаев заражения коронавирусом (неделей ранее — 90). Только за последние сутки инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 17 человек (днём ранее — у 16).