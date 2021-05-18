Чебоксары, , 05:53 — REGNUM В Чувашии последние уроки и последние звонки для выпускников в школах и пройдут в очном формате. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики.

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В этом году школы заканчивают более 12,4 тыс. девятиклассников и свыше 5,6 тыс. одиннадцатиклассников. Последние звонки состоятся 21 и 22 мая. По словам вице-премьера — министра образования Аллы Салаевой, «праздничные мероприятия пройдут в традиционном очном формате».

Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что последние звонки должны пройти в максимально торжественной обстановке, при этом необходимо соблюдать все установленные меры санитарно-эпидемической безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 25 080 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 22 892 человека, умерли 1400 пациентов.

Напомним, в Чувашии прививку первым компонентом сделали 91 945 жителей, что составляет 15,6% от плана. В России данный показатель составляет 19%.

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