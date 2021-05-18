Район имени Лазо, Хабаровский край, , 05:46 — REGNUM Хабаровский краевой суд вынес приговор жителю района имени Лазо, признанного виновным в жестоком убийстве знакомого мужчины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 мая в пресс-службе прокуратуры региона.

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В ходе следствия и в суде установлено, что в марте 2020 года 28-летний мужчина, будучи в алкогольном опьянении, на лестничной площадке одного из многоквартирных домов в посёлке Хор поссорился с приятелем и действуя с особой жестокостью, желая причинить оппоненту особые боль, страдания и мучения, облил его не менее двух раз спиртом, а затем поджёг его зажигалкой.

Осужденный, убедившись, что человек горит, скрылся с места преступления, не оказав помощи.

Смерть потерпевшего наступила от термического ожога.

Суд приговорил фигуранта к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Осужденный утверждал, что, поджигая потерпевшего, он не желал ему смерти. Не согласился он и со сроком наказания, считая его суровым.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае вынесен приговор двоим жителям села Баляга (отцу и сыну), которые в феврале 2020 года в ходе совместного распития спиртных напитков в котельной ООО МК «Рассвет» и последовавшей за этим ссорой, жестоко убили человека.