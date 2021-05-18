Вашингтон, , 05:44 — REGNUM Армении и Азербайджану необходимо согласовать вопрос о демаркации границы, чтобы избежать напряженности в будущем, заявил 17 мая советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Салливан провёл отдельные переговоры с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, после которых назвал безответственным передвижение войск на азербайджано-армянской границе.

«Он подчеркнул необходимость того, чтобы две страны провели формальные дискуссии по демаркации», — говорится в заявлении Белого дома.

Салливан заявил также, что США будут помогать сторонам пойти на примирение как с помощью двусторонних консультаций, так и в своём качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Ранее Никол Пашинян заявил, что переговоры с Азербайджаном по ситуации, которая сложилась на азербайджано-армянской границе, будут продолжены 19 мая.

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