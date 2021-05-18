Ульяновск, , 05:42 — REGNUM Ульяновская область получила вторую партию вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

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17 мая стало известно о поставке второго транша вакцины «ЭпиВакКорона» в объеме 3240 комплектов. Первый транш данного вида вакцины был получен 30 апреля.

В министерстве здравоохранения Ульяновской области отмечают, что всего с начала пандемии передано более 136,5 тыс. доз трёх видов вакцин от COVID-19, в том числе получено 131,7 тыс. комплектов «Спутника V», 6480 компонентов вакцины «ЭпивакКорона» и 1560 комплектов «КовиВака».

Иммунизацию можно пройти в 43 и девяти мобильных пунктах вакцинации. Кроме того, в Ульяновской области работают более 30 выездных бригад.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе провели почти 879 тыс. лабораторных тестов на SARS-CoV-2 в отношении более 841 тыс. жителей. Под наблюдением остаются 8578 контактных лиц.

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