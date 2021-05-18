Вашингтон, , 05:40 — REGNUM Президент США Дональда Трамп после проигрыша на президентских выборах 2020 года собирался вывести почти весь американский военный контингент из других стран за оставшийся до истечения полномочий срок, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Источники утверждают, что 9 ноября 2020 года один из помощников Трампа Джон Макэнти передал некий документ согласившемуся занять пост старшего советника главы Пентагона Дугласу Макгрегору. В записке говорилось о необходимости вывести войска США из Афганистана, Ирака, Сирии, Германии и стран Африки.

По данным источников, Макгрегор был ошеломлен этим предложением и выразил сомнения, что минобороны США успеет в столь краткий срок вывести военные контингенты до вступления в должность победившего на выборах демократа Джо Байдена.

«Тогда выведете столько, сколько сможете», — заявил помощник Трампа.

Против предложения Трампа выступил глава комитета штабов Вооруженных сил США Марк Милли, а также помощник по нацбезопасности Роберт О'Брайен. При этом отмечается, что бывший американский президент не обсуждал эту инициативу ни с Конгрессом США, ни с аппаратом Белого дома.