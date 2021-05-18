Ханты-Мансийск, , 05:40 — REGNUM В Югре на борьбу с коронавирусной инфекцией в 2021 году потратят более 1,1 млрд бюджетных рублей. Об этом сообщила директор департамента финансов ХМАО Вера Дюдина.

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"Причём 325,3 млн рублей — это средства федерального бюджета», — отметила Дюдина в интервью ТАСС.

Преимущественно эти деньги будут направлены на выплаты врачам и работникам, работающим с ковид-пациентами, а также на приобретение препаратов для лечения пациентов в амбулаторных условиях.