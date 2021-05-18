18 мая 2021 | Время чтения 6 мин

Анастасия Степанова, , 08:25 — REGNUM Единственный поставщик Минобороны России сразу по трём направлениям в сфере связи — АО «Воентелеком» получило предупреждение от кредитора о планах последнего обратиться с банкротным иском. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Министерство обороны РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ещё месяц назад обанкроченное ООО «Центр безопасности МВО» в едином реестре юридически значимой информации обнародовало извещение о планах обратиться в Арбитражный суд города Москвы «с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) АО «Воентелеком» ИНН 7 718 766 718 / ОГРН 1 097 746 350 151». На днях действия сообщения истекло, но иск так в суд и не поступил.

Данному заявлению от ООО предшествовало решение суда от октября 2020 года, по которому в пользу банкрота с «Воентелекома» взыскали «207 293 218 руб. 97 коп., в том числе 191 339 259 руб. 13 коп. основного долга и 15 953 959 руб. 84 коп. процентов», а также 200 тыс. рублей судебных расходов по уплате госпошлины. В марте 2021 года решение устоялось в вышестоящей инстанции, но 17 мая 2021 года АО подало кассационную жалобу. В основе спора лежал договор на поставку оборудования от 2017 года на общую сумму 466 945 473 рубля 61 копейка. Истец заявил, что вторая сторона оплатила поставленную продукцию лишь частично.

Между тем, за два года это второе схожее банкротное заявление в адрес «Воентелекома». В марте 2020 года подобное уведомление в реестре обнародовало АО «Кибертехника», заявившее, что по вступившему в силу в феврале 2020 года решению суда АО «Воентелеком» задолжало ему 44 103 714 рублей 67 копеек и неустойку в размере 1 845 740 рублей 46 копеек. В октябре 2020 года было прекращено исполнительное производство — стороны сделали взаимозачёт и долги друг перед другом погасили. В то же время в апреле 2021 года у сторон вновь возникли взаимные претензии. Так, «Кибертехника» должна до 4 июня 2021 года устранить недочеты по иску о взыскании с АО неустойки в размере 15 720 306,93 рубля, а «Воентелеком» до 31 мая должен устранить недостатки иска «о расторжении договора поставки от 08.09.2017 года №ВТК-042/17−1492, заключенного между АО «Воентелеком» и АО «Кибертехника», о взыскании 2 764 079,2 рубля неотработанного аванса, штрафа в размере 172 754,95 рубля, процентов за пользование коммерческим кредитом в размере 780 253,5 рубля».

Мобильный узел связи «Бурея», разработанный «Воентелекомом» Voentelecom.ru

О «Воентелекоме» и его активах

Акционерное общество было учреждено в июне 2009 года. По открытым данным, компания принадлежит АО «Гарнизон», которое в свою очередь — актив Минобороны РФ.

«Воентелеком» имеет уставный капитал более 1,17 млрд рублей. Гендиректор с 2018 года — Александр Якунин, про которого из открытых источников известно, что ранее он был директором департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ.

По данным с сайта компании, она является единственным поставщиком Минобороны РФ в сфере комплексного оснащения объектов связи современным инфокоммуникационным оборудованием, сервисного обслуживания и ремонта ИТ-инфраструктуры и военной техники связи и эксплуатационно-технического обслуживания линий и сооружений связи. Помимо этого, «Воентелеком» — участник отраслевого проекта Минпромторга России по импортозамещению. АО входит в перечень стратегических организаций и организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли страны.

По открытым данным, АО «Воентелеком» было поставщиком более 400 госконтрактов на сумму свыше 2,4 млрд рублей и заказчиком свыше 2,4 тыс. госконтрактов на общую сумму более 54,6 млрд рублей.

У АО доли как минимум в двух компаниях Псковской области и Москвы. В псковском ООО «Воентелеком-Интегрированные системы и сети», созданном в 2006 году, акционерному обществу с февраля 2017 года принадлежит 47,37%, а более 52% у директора компании — Александра Петрова (владеет долей с 2016 года). По открытым данным, ООО было поставщиком более 50 государственных контрактов на общую сумму свыше 150 млн рублей. Среди заказчиков лидировал АО «Воентелеком», с которым заключено более 30 контрактов. Вот, к примеру, в сентябре 2017 года стороны подписали контракт на 51,4 млн рублей по схеме «закупка у единственного поставщика». Срок его исполнения — с 27 сентября 2017 года по 15 декабря 2020 года. То есть, закупив у единственного поставщика, в котором владеет крупной долей, «Воентелеком» попутно дал подзаработать миллионы и второму владельцу, который в 2019 году стал директором этого же ООО? Весьма и весьма любопытная схема, не находите?

Заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов во время посещения «Воентелекома» в 2017 году Mil.ru

Ещё 49% АО «Воентелеком» владеет в ООО «Воентелеком-Сервис», созданном в 2008 году. Директор с 2017 года — Дмитрий Плахин (собственник фирмы по разработке компьютерного программного обеспечения из Санкт-Петербурга), владелец второй доли в 51% с 2016 года — ООО «РВМ Альянс». Известно, что с 16 октября 2020 года из состава владельцев вышел Владислав Маницкий, передавший свои 26% «РВМ Альянсу». Последнее учреждено в 2008 году для производства коммуникационного оборудования. На 80% принадлежит Виталию Кеонджяну и на 20% — ООО «ВПК Консалтинг» (90% доли у Кеонджяна и 10% у Владимира Зотова).

По открытым данным, ООО «Воентелеком-Сервис» было поставщиком более 500 госконтрактов на сумму свыше 3,9 млрд рублей. И снова среди крупных заказчиков — АО «Воентелеком».

О долгах и претензиях

Многочисленные претензии к «Воентелекому» есть и у Министерства обороны России. На сегодня не до конца рассмотрены как минимум пять исков. К примеру, 23 июня судья рассмотрит претензии ведомства о взыскании 6,9 млн рублей, а 15 июня — «о взыскании 258 815 689 рублей 58 копеек».

В марте 2021 года также был удовлетворен иск ведомства о взыскании со связистов неустойки по контракту от 2018 года на сумму 186 тыс. рублей. Контракт на поставку и монтаж оборудования для актового зала и конференц-зала оценивался в 35 млн рублей. Вердикт обжалуется.

Министерство обороны РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Еще одним мартовским решением с «Воентелекома» было взыскано 12 543 542 рубля 26 копеек неустойки по контракту на 3,5 млрд рублей на комплексное оснащение (дооснащение) объектов Минобороны РФ цифровым телекоммуникационным оборудованием. Решение суда ответчик пытается обжаловать в вышестоящей инстанции.

В списке взыскателей с АО «Воентелеком» числится и Минпромторг России, чьи претензии арбитраж Москвы рассмотрит 9 июня. В деле речь идёт «о взыскании денежных средств в размере 100 655 355 рублей 85 копеек».

В целом же на сегодня в арбитражах разных регионов на рассмотрении — десятки исков к «Воентелекому», в том числе от коммерческих компаний.