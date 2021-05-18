Ульяновск, , 05:34 — REGNUM В Ульяновской области проведено более 878 тыс. тестов на коронавирус. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

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По оперативным данным ведомства, с начала пандемии в регионе сделано 878 897 лабораторных исследований на SARS-CoV-2. Тесты на коронавирус сдали 841 282 человека.

По итогам тестирования за последние сутки предварительно подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией у 76 человек. Под наблюдением остаются 8578 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Ульяновская область по темпам вакцинации от COVD-19 занимает 36-е место в стране. Прививку сделали более 112,6 тыс. жителей, из них обоими компонентами — почти 90 тыс. человек.

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