Москва, , 05:32 — REGNUM Приём жаропонижающих средств, таких как парацетамол, может привести к снижению количества антител, формируемых организмом при вакцинации. К такому выводу пришли российские учёные, подтвердив выводы зарубежных коллег, пишут 18 мая «Известия».

Таблетки Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

Как пояснил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин, точного ответа, как именно повлияют антипиретики на иммунный ответ при вакцинации от COVID-19, пока нет.

«Основной опыт по данному вопросу накоплен по другим вакцинациям», — сказал учёный.

По его словам, часть исследований по этой теме относятся к детям, а не взрослым, и их результаты показывают что приём жаропонижающих препаратов во время вакцинации способен незначительно снизить иммунный ответ.

Читайте ранее в этом сюжете: Российский врач предупредил об опасности парацетамола