Хабаровск, , 05:41 — REGNUM Следователи проверяют информацию о происшествии со смертельным исходом в одной из золотодобывающих артелей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 мая в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

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Известно, что вечером 17 мая в 30 км от посёлка Софийск Верхнебуреинского района Хабаровского края в строительном вагончике произошел взрыв газового баллона. Предварительно в результате взрыва двое работников погибли, а двое травмированы.

Возбуждено уголовное дело. На место происшествия, расположенное в труднодоступном районе, выехала следственно-оперативная группа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье, в селе Вознесенка Хорольского района, в сентября 2020 года в двухэтажном жилом доме произошёл взрыв. Здание было частично обрушено.