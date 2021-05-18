Ульяновск, , 05:29 — REGNUM В Ульяновскую область поступило более 136 тыс. доз вакцины от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

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По данным министерства здравоохранения, Ульяновская область по темпам вакцинации от COVD-19 занимает 36-е место среди регионов страны.

Всего с начала пандемии получено 136 504 комплектов вакцин. В настоящее время первую прививку сделали 112 602 жителей области, из них завершили вакцинацию (то есть привились двумя компонентами) 89 897 человек.

В минздраве Ульяновской области уточняют, что более 50% всех привитых — лица старше 60 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ульяновской области лабораторно подтверждено 54 792 случая заражения SARS-CoV-2, выздоровели 52 116 человек, скончались 1298 пациентов с коронавирусом.

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