Кемерово, , 05:29 — REGNUM В Кемеровской области сегодня, 18 мая, ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, дымка, возможен град, в горах туманы, ветер северный 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с, температура днём +17…+22°С, местами +23…+28°С. Таков прогноз регионального гидрометцентра.

В Кемерово сегодня прогнозируется переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза, ветер северный 7−12 м/с, местами порывы до 18 м/с, температура днём +20…+22°С.

Кроме того, 18 и 19 мая на территории Кузбасса сохранится высокая пожароопасность (4 класса). А с 20 по 22 мая ночами ожидаются заморозки при прояснениях 0…-3°С.