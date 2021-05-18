Оттава, , 05:33 — REGNUM В Канаду на текущей неделе ожидается поставка рекордных 4,5 миллиона доз вакцин от COVID-19. Об этом 17 мая сообщает телеканал CTV.

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На этой неделе в страну предполагалось доставить только два миллиона доз вакцин от коронавируса американских компаний Pfizer и Moderna. По информации телеканала, производители смогли нарастить поставки, что позволит Канаде впервые получить такой большой объём препаратов.

В настоящее время в Канаде прививки от коронавируса препаратами компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca сделали 17,3 миллиона человек, что составляет 55% населения страны старше 12 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, представители Канады и США начали обсуждать возможность открытия границы между странами и снятия ограничений, введённых из-за пандемии COVID-19.

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