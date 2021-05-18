Ульяновск, , 05:20 — REGNUM В Ульяновской области суточное число выздоровевших от COVID-19 превысило количество выявленных случаев заражения, составив соответственно 87 и 77. Также зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным ведомства, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 54 792 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 77.

Победили болезнь 52 116 пациента, из них за последние сутки выписаны 87 человек.

Кроме того, в Ульяновской области умерли ещё шесть пациентов с коронавирусом — таким образом, число летальных исходов достигло 1298.

Отметим, что по 21 мая в онлайн-режиме проходит Неделя технологий укрепления общественного здоровья. Запланированы доклады ведущих специалистов Всемирной организации здравоохранения, а также экспертов из десяти стран. От Ульяновской области выступит главврач регионального Центра общественного здоровья Валентина Караулова, которая расскажет «об анализе двигательной активности населения в период пандемии коронавирусной инфекции».