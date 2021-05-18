Тюмень, , 05:18 — REGNUM В Тюмени вынесен приговор женщине, перерезавшей горло щенку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Преступление было совершено днём 7 марта 2021 года. Пьяная 31-летняя женщина поругалась с сожителем и выместила зло на щенке в подъезде дома по ул. Харьковской, 60. Она нанесла собаке удар ножом в шею.

Очевидцы пытались спасти собаку, связались с волонтёрами. Но щенок скончался в ветклинике.

Живодёрка была признана судом виновной по ч. 1 ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животным, повлекшем его гибель»). Она приговорена 320 часам обязательных работ.