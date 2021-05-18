Сеул, , 05:18 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 528 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, из них 506 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли в республику из-за границы. Специалисты не исключают, что небольшое снижение заболеваемости вызвано уменьшением количества проводимых тестов на выявление COVID-19 в выходные дни. Тем не менее южнокорейские власти выражают обеспокоенность наличием невыясненных очагов распространения инфекции, а также активными перемещениями жителей страны в связи с потеплением.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 132 818. Также за минувшие сутки в стране скончался еще один пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея жертвами осложнений COVID-19 стали 1904 человека.