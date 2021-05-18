Тирана, , 05:20 — REGNUM В Албании 17 мая в результате обследования 2639 человек выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Еще 1107 пациентов выздоровели. Об этом сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты Албании.

По данным министерства, всего в Албании выявили 132 032 случаев заражения коронавирусом. 125 419 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2435 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них трое в возрасте от 40 до 79 лет — за последние сутки.

После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании в феврале достигло 35 тысяч и стало сокращаться. Сейчас число активных случаев заражения составляет 4178, из них абсолютное большинство — 3276 — в Тиране. На стационарном лечении находятся 80 пациентов — это число продолжает уменьшаться уже четвертый месяц.

За два месяца эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась — суточная смертность достигла показателя в 2−6 человек, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до пары десятков. Аналогичное улучшение ситуации наблюдается и в соседних Косово и Северной Македонии.

С 12 апреля в стране смягчен комендантский час: теперь он действует с 22:00 до 6:00.

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