Чебоксары, , 05:13 — REGNUM В Чувашии жаркая погода, которая перешагнула за 30-градусный рубеж, усилится. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

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Среднесуточная температура в республике превысила климатическую норму на 10 — 11 градусов и соответствует середине июля. По словам синоптика-любителя, 18 мая температура местами поднимется до +34 градусов.

По прогнозам, жара спадёт во второй половине недели с приходом холодного фронта южного циклона. 21 — 22 мая ожидаются сильные дожди — может выпасть половина месячной нормы. Непогоду может усилить штормовой ветер до 20 — 25 метров в секунду, также не исключается град.

22 — 23 мая температура воздуха снизится до +20…+25 градусов. По предварительным прогнозам, 30-градусная жара вернётся на следующей неделе.