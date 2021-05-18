Киев, , 08:22 — REGNUM Соединённые Штаты пытаются втянуть Россию в войну против всей Европы, написал 17 мая депутат Верховной рады Украины Ренат Кузьмин («Оппозиционная платформа — За жизнь», ОПЗЖ) на своей странице в Facebook.

Этот сценарий, по мнению депутата, реализуется после обвинения в «госизмене» и ареста главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, который ведёт последовательную борьбу за достижение мира на Украине.

«Действуя в интересах западных кураторов или заокеанских хозяев, украинская власть ведёт Украину к войне. И не просто к войне между Украиной и Россией: украинская власть провоцирует такую войну, в которую пытается втянуть всю Европу», — написал Кузьмин.

Он добавил, что Украине в этом сценарии отведена роль провокатора, а выиграет от военного конфликта «американо-британский союз, который и будет финансировать это противостояние».

Ранее украинский правозащитник Владимир Чемерис объяснил, что политическое преследование Медведчука делает его мощнейшей фигурой украинской политики.

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