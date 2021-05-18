Брдо, , 05:12 — REGNUM Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 17 мая принял участие в юбилейном саммите процесса Брдо-Бриони, который состоялся в Брдо, в Словении.

На своей странице в социальной сети Facebook политик сообщил, что в ходе своих встреч с президентами Албании, Боснии и Герцеговины, Сербии, Словении, Хорватии и Черногории политик обсудил последствия пандемии COVID-19 и проблемы восстановления экономики региона Западные Балканы

В своей записи в социальной сети политик подчеркнул, что Евросоюз должен продолжать процесс расширения, и что вопросы истории никак не связаны с процессом европейской интеграции.

Напомним, формально именно из-за несоответствия взглядов Болгарии и Северной Македонии на историю Болгария блокирует переговоры о вступлении страны в Евросоюз.

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