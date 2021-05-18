Тюмень, , 05:03 — REGNUM В Тюменском районе серьезно пострадали от огня 25 дачных домов садовом товариществе «Солнышко». Об этом сообщил директор областного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

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Удалось отстоять зоопарк и центр медицинской и социальной реабилитации «Пышма». Пострадавших нет.

В населённых пунктах Железный Перебор и Пышминка существует угроза перехода огня на жилые дома. Жители эвакуированы. Остались мужчины, которые оказывают помощь в ликвидации лесного пожара. Помимо сил МЧС, военных и полиции, задействованы добровольцы из ближайших населенных пунктов, в том числе Богандинки.

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