Москва, , 05:11 — REGNUM Во вторник, 18 мая, в Москве будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха — +29…+31 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 19 мая в Москве также переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха — +16…+18 °C.

Ветер юго-восточный 6−11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление 744 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +28…+33 °C днём и +13…+18 °C ночью.

В среду, 19 мая, днём в столице ожидается +25…+27 °C. По области +23…+31 °C. Ночью в регионе ожидается +11…+16 °C. Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза.

Как сообщало ИА REGNUM, температура воздуха в Москве днём в понедельник, 17 мая, превысила 30 °C впервые с начала года.

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