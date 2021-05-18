Якутск, 18 мая, 2021, 05:09 — ИА Регнум. В Якутии 18 мая тушат 13 лесных пожаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

14.mchs.gov.ru Сотрудники МЧС Якутии на месте лесного пожара

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Семь природных возгораний уже локализовано. За минувшие сутки ликвидировано 14 пожаров площадью 206,70 га.

В тушении огня были задействованы 55 парашютистов и десантников-пожарных, 44 работника лесной охраны, 142 человека из числа местного населения, 34 единицы лесопожарной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за лесного пожара приостановлено движение на участке трассы Екатеринбург — Тюмень.