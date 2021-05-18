Нью-Йорк, США, , 04:57 — REGNUM Состояние американского предпринимателя, основателя и главы компании Tesla Илона Маска упало до $160,6 млрд, сообщило агентство Bloomberg, составляющее рейтинг богатейших людей мира.

В январе этого года, по версии агентства, Маск занимал первую строчку в списке самых богатых людей мира с состоянием $184 млрд. Внушительное падение на более чем $20 млрд эксперты связывают со снижением стоимости акций производителя электромобилей Tesla.

Сейчас первое место в рейтинге Bloomberg принадлежит главе корпорации Amazon Джефф Безос с $190 млрд, второе — генеральному директору французской группы Louis Vuitton Moet Hennessy Бернару Арно с $161,2 млрд.

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