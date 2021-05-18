Владивосток, , 05:07 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье выявлено 28 случаев заражения коронавирусом, накануне — 23, ещё один пациент скончался от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 18 мая в крае зарегистрировано 43 973 носителя коронавируса, 41 298 приморцев выздоровели, общее число жертв COVID-19 — 724 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье за последнюю неделю с 10 по 16 мая выявлено 96 случаев заражения коронавирусом (неделей ранее — 90). Только за последние сутки инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 17 человек (днём ранее — у 16).