Бейрут, , 04:53 — REGNUM Миротворцы временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) усилили патрулирование ливано-израильской границы после запуска ракет с ливанской территории по Израилю, заявил официальный представитель ВСООНЛ Андреа Тененти на странице в Twitter.

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«Сейчас на границе установилось спокойствие, ливанские солдаты следят вместе с нами за порядком», — добавил он.

Тененти подчеркнул, что патрулирование осуществляется в координации с армией Ливана. Также он призвал израильские власти воздержаться от обстрелов территории Ливана и не идти на обострение конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, ранее шесть ракет были запущены с ливанской территории по северу Израиля. В ответ израильские войска выпустили около 20 снарядов по населенному пункту Кфар-Шуба. Армия обороны Израиля утверждала, что ответным огнем удалось уничтожить пусковую установку, с которой велся обстрел израильской территории.