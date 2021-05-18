Махачкала, , 04:55 — REGNUM Корабельная группа Каспийской флотилии (КФл) ВМФ России вышла из порта базирования Махачкала для участия в совместных военно-морских учениях с ВМС Казахстана. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба Южного военного округа Минобороны РФ.

«В составе корабельной группы КФл в совместных учениях примут участие малый ракетный корабль «Град Свияжск», базовый тральщик «Магомед Гаджиев», рейдовый тральщик РТ-234, спасательное буксирное судно СБ-738, малое гидрографическое судно «Анатолий Гужвин», — говорится в сообщении.

В учениях, которые с 18 по 24 мая пройдут в расположенных в средней части Каспийского моря полигонах, задействовано также до пяти кораблей и судов обеспечения ВМС Казахстана. Военные моряки двух стран «отработают совместные действия по охране и обороне объектов морской экономической деятельности, обеспечению безопасности судоходства и международной морской деятельности, а также по борьбе с терроризмом в Каспийском море».

Как сообщало ИА REGNUM, большой противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота (ТОФ) «Адмирал Пантелеев» провёл в Японском море артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

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