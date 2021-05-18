Москва, 18 мая, 2021, 04:40 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России согласовало порядок помещения пьяных граждан в медвытрезвители с Минздравом и направило проект приказа в Минюст для государственной регистрации. Об этом 18 мая сообщили в пресс-центре ведомства.

Адриан Брауэр. Крестьянская пьянка. 1625

Приказ «Об утверждении порядка доставления лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или иного токсического опьянения, в медицинские организации или специализированные организации» подготовлен МВД России в апреле 2021 года.

«(Документ) согласован с Минздравом России. 14 апреля 2021 года он направлен на государственную регистрацию в Минюст России», — сообщили в ведомстве.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что новый закон о возрождении вытрезвителей в России вступил в силу 1 января 2021 года. Доставлять пьяниц в учреждение будет полиция. При этом полномочия правоохранителей будут применяться не только к лицам, оказавшимся в состоянии опьянения на улицах, но и дома, «если есть основания полагать, что они могут причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу, по письменному заявлению граждан, находящихся совместно с ними в жилище».

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