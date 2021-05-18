Любляна, , 04:53 — REGNUM Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 17 мая принял участие в саммите Брдо-Бриони, который в этом году прошел в Брдо. На полях саммита политик по очереди провел встречи с президентом Хорватии и Словании Зораном Милановичем и Борутом Пахором.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в ходе встречи со словенским президентом Пендаровски поблагодарил Пахора за то, что тот назвал политику расширения одним из основных приоритетов повестки председательства Словении в Совете Европейского Совета. Словения примет председательство во второй половине 2021 года.

Пендаровски подчеркнул, что Северная Македония готова к проведению первой межпарламентской конференции, которая должна начать процесс переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

В ходе встречи с Милановичем Пендаровски также поблагодарил Хорватию за мощную поддержку европейских устремлений Северной Македонии.

С обоими балканскими коллегами македонский президент обменялся информацией о ходе борьбы с эпидемией COVID-19.

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