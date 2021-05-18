Красноярск, , 04:31 — REGNUM В Ачинском районе Красноярского края утром 18 мая в результате столкновения легкового автомобиля с автофургоном погибли пять человек. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Трагедия произошла на 633 километре автодороги Р-255 «Сибирь» ориентировочно после 05:00. Двигавшийся со стороны города Ачинска в сторону города Боготол легковой автомобиль Honda Civic Ferio выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ГАЗ-2747 (фургон). В результате лобового столкновения погибли все находившиеся в легковом автомобиле пятеро мужчин.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. На место трагедии выехал начальник краевого управления ГИБДД Алексей Членов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане произошло столкновение поезда с легковым автомобилем. В результате ДТП погиб водитель легковушки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Дагестане поезд протаранил легковушку, погиб мужчина