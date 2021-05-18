Москва, , 04:25 — REGNUM Строительство нового головного авианосца в России может обойтись в 500 млрд рублей, но цифра не является окончательной, сообщил 18 мая член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.

«Есть разные оценки. Нам представлена такая: головной авианосец — около 500 миллиардов рублей», — цитирует РИА Новости собеседника.

По словам Поспелова, названная цифра представляется «лукавой», поскольку строительство крупного корабля водоизмещением 70−80 тыс. тонн может обернуться удорожанием в случае просчётов.

«Мы можем ошибиться на 10−20 процентов, но не в разы. Иначе уйдём в долгострой на многие годы», — объяснил он.

Поспелов сообщил также, что российский авианосец должен быть дешевле и меньше, чем те, которыми обладают США. По его словам, водоизмещение американских кораблей такого типа составляет 110 тыс. тонн, и они могут принимать на борт более 100 летательных аппаратов.