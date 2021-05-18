Киев, , 04:15 — REGNUM Медицинский совет при Минздраве Украины выступил против отставки министра Максима Степанова. Об этом ведущие эксперты ведомства сообщили на пресс-конференции в Киеве.

Всего Степанова поддержали 13 из 19 членов Медицинского совета. Они отметили, что в настоящее время на Украине министру нет должной профессиональной замены в медицинской сфере и пообещали воспользоваться правом принять крайние меры.

«Уволить действительно профессионального министра без наличия более профессиональной кандидатуры на эту должность в разгар мирового пандемии могут только те, кому небезразлична судьба многомиллионной нации», — говорится в заявлении медиков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что уволить главу минздрава Максима Степанова планирует премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его мнению, министерство провалило кампанию по вакцинации от коронавируса. Решение по этому вопросу 18 мая вынесет Верховная рада Украины.

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