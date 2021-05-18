История вопроса

Сильные ливни приносят населённым пунктам множество проблем - подтопление жилых домов, административных зданий, соцобъектов. Последствия сильных ливней опасны. В водных потоках гибнут люди и домашние животные. Среди крупных проблем городов России - это плохое состояние ливневых канализаций, что приводит к тому, что во время дождей вода не отводится по ливнёвкам, а подтопляет улицы.



В августе 2019 года на Владивосток обрушились сильные ливни. Мэр города Олег Гуменюк в интервью заявил, что "нужно строить новые системы", но это "колоссальные затраты, которые не потянет даже краевой бюджет, не говоря о городском". Он выразил надежду, что деньги, рано или поздно, найдутся. Тем временем власти сообщили, что в городе затопило всё, что могло затопить.



В июле 2019 года из-за подтопления улиц в Санкт-Петербурге за два часа было принято более 70 заявок от жителей. Они жаловались на последствия ливня.

