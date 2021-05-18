Новосибирск, 18 мая, 2021, 04:09 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 18 мая, в первой половине дня местами ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный 6−11 м/с, температура воздуха составит +19… +20 °C. Таков прогноз Западно — Сибирского гидрометцентра.

Василий Поленов. Ливень. 1874

В Новосибирской области будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, утром местами туманы. Температура составит +20…+25 °C местами до +31 °C.

Дожди и грозы в Новосибирске ожидаются и в последующие несколько дней.

При этом 18 и 19 мая на территории региона сохранится высокая (4 класса) местами чрезвычайная пожароопасность (5 класса). А с 20 по 22 мая при прояснениях ожидаются заморозки до 0…-3 °C.