Бикин, Хабаровский край, 18 мая 2021, 04:08 — REGNUM Автопоезд «Здоровье» продолжает работать в Хабаровском крае — с марта врачи побывали в Вяземском и имени Лазо районах. С 11 мая поликлиника на колёсах находится в Бикинском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
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За неделю врачебная бригада, в составе которой терапевт, педиатр, невролог, гинеколог, офтальмолог, стоматолог, приняла около 300 человек.
Также в составе автопоезда есть мобильный флюорограф, рентгенодиагностический кабинет, передвижная стоматология, маммографический и диагностический комплексы.
Бригадой автопоезда в Бикинском районе привито от коронавируса 195 человек.
После Бикинского района, автопоезд отправится в Хабаровский район.
Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье мобильные медицинские бригады врачей отправились по районам для проведения профилактических медосмотров детей. Выездная служба будет работать с 9 апреля до 6 июня.