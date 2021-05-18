Бикин, Хабаровский край, , 04:08 — REGNUM Автопоезд «Здоровье» продолжает работать в Хабаровском крае — с марта врачи побывали в Вяземском и имени Лазо районах. С 11 мая поликлиника на колёсах находится в Бикинском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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За неделю врачебная бригада, в составе которой терапевт, педиатр, невролог, гинеколог, офтальмолог, стоматолог, приняла около 300 человек.

Также в составе автопоезда есть мобильный флюорограф, рентгенодиагностический кабинет, передвижная стоматология, маммографический и диагностический комплексы.

Бригадой автопоезда в Бикинском районе привито от коронавируса 195 человек.

После Бикинского района, автопоезд отправится в Хабаровский район.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье мобильные медицинские бригады врачей отправились по районам для проведения профилактических медосмотров детей. Выездная служба будет работать с 9 апреля до 6 июня.