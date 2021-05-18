Санкт-Петербург, 18 мая, 2021, 04:16 — ИА Регнум. Судно тылового обеспечения (СТО) «Всеволод Бобров», построенное на судостроительном заводе «Северная верфь» по проекту 23 120, вышло из Санкт-Петербурга в Финский залив на очередной этап заводских ходовых испытаний. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Судно «Всеволод Бобров»

«В ходе испытаний в Финском заливе будет проверено функционирование главной энергетической установки на различных скоростях хода, а также работа средств радиотехнического вооружения судна», — говорится в сообщении. На борту находятся 70 человек сдаточной команды завода и экипаж.

Перед выходом в море судно прошло плановый доковый осмотр корпуса и донно-забортных систем на предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. До конца мая СТО «Всеволод Бобров» совершит морской переход в Балтийск, где продолжит испытания в полигонах Балтийского флота.

«Всеволод Бобров» является вторым судном проекта 23 120, которое построено на Северной верфи в Санкт-Петербурге. Оно предназначено для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований и оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие. Корпус судна имеет ледовый класс ARC4 и рассчитан на преодоление льда толщиной до 0,6 метра. Класс автоматизации А1 обеспечивает судну безвахтенное обслуживание. Судно названо в честь знаменитого футболиста и хоккеиста, заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера СССР, олимпийского чемпиона Всеволода Михайловича Боброва.

Как сообщало ИА REGNUM, судно тылового обеспечения (СТО) ВМФ России «Всеволод Бобров» успешно завершило очередной «ледовый» этап заводских ходовых испытаний в Финском заливе.