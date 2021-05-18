Новосибирск, 18 мая, 2021, 03:57 — ИА Регнум. В Следственном комитете России подтвердили информацию о возобновлении уголовных дел об убийствах двух вице-мэров Новосибирска Игоря Белякова и Валерия Марьясова. Об этом редакции «Тайга.инфо» сообщили в центральном аппарате ведомства в ответ на запрос.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Беляков был убит 7 августа 2001 года по дороге на работу. Предполагаемый исполнитель был задержан только в 2005 году в Томской области. Им оказался 25-летний Александр К. Он рассказал, что согласился на предложение армейского товарища убить Белякова за 250 тыс. рублей. Но в суде мужчина отказался от показаний, заявив, что оговорил себя «в связи с физическим и психическим» давлением.

Марьясова убили 2 марта 2004 года, когда он вышел из квартиры и спустился на лифте на первый этаж. Заказчики так и не были найдены.

СМИ уточняет, что сейчас делами занимается Пятое следственное управление СК РФ, расположенное в Новосибирске. Свидетелей вызывают на допросы.