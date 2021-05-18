Ярославль, , 03:52 — REGNUM В арбитраж Ярославской области поступил банкротный иск, ответчиком по которому выступает АО «Ярославский вагоно-ремонтный завод «Ремпутьмаш», ведущее историю с конца 19 века. Претензии кредитора суд планирует рассмотреть 7 июля 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Иск от московского ООО «Востокинвестпроект» поступил в суд 12 мая 2021 года. В качестве обоснования фигурировала сумма долга 1 142 199 рублей. 17 мая дело к производству приняла судья Русакова. В качестве арбитражного управляющего предложен участник ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления».

Подаче банкротного иска предшествовал финансовый спор, по которому истец в лице ООО «Первая метизная компания» взыскал с завода 1 142 199 рублей долга и 57 839,36 рубля процентов за поставленный товар. Позднее истец был заменен на процессуального правопреемника — ООО «Востокинвестпроект».

По данным ЕГРЮЛ, завод «Ремпутьмаш» учрежден в 2005 году, но ведёт историю с 1872 года. Уставный капитал — более 385 млн рублей. Управляет активом АО «Калужский завод «Ремпутьмаш». На сайте одноимённой группы РПМ уточняется, что в 2018 году АО «Калугапутьмаш», который входит в холдинг «Синара-транспортные машины», приобрел 75% минус две акции группы РПМ. А за четыре года до этого российским правительством было принято решение о продаже контрольного пакета акций.

АО «Синара-транспортные машины» входит в группу Синара, которую связывают с семьей миллиардера Пумпянского.