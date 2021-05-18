Вашингтон, 18 мая, 2021, 03:44 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден и его супруга Джилл получили в 2020 году чуть более $600 тыс. доходов, следует из налоговых деклараций, опубликованных 17 мая Белым домом.

(сс) The White House Джо и Джилл Байдены

Отмечается, что с полученного дохода семья уплатила $157 тыс. налогов в бюджет США, а ставка подоходного налога составила 25,9%. Кроме того, президентская чета выплатила $28 тыс. в бюджет штата Делавэр в качестве налога на недвижимость, а Джилл Байден заплатила $443 в качестве налогов в штате Вирджиния.

Белый дом раскрыл также сведения о доходах вице-президента США Камалы Харрис и ее супруга Дага Эмхоффа. В 2020 году они получили доход в размере свыше $1,6 млн.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что доход Джо Байдена в 2019 году составил более $15 млн.