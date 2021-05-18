Москва, , 03:33 — REGNUM Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник заключил многомиллионный контракт на содержание исторического природного ландшафта на территории объекта культурного наследия в 2021—2023 годы. При этом компания, признанная победителем, от подписания контракта уклонилась, потому его заключили с фирмой, занявшей второе место, передаёт ИА REGNUM.

Исполнитель должен будет содержать ландшафт двух объектов — «Царской усадьбы Измайлово, 17 в.» и «Ансамбля усадьбы Коломенское, 16−17 вв.». Сумма сделки — 821 521 485,43 рубля, источник финансирования не указан. Срок оказания услуг ограничен 31 декабря 2023 года.

Контракт подписан с компанией «Стройстандарт сервис», которая учреждена в 2007 году для строительства жилья и нежилых объектов. Фирма принадлежит её директору Андрею Маковееву. По открытым данным, ООО было исполнителем почти 150 госконтрактов на сумму свыше 1,3 млрд рублей.

Примечательно: победителем изначально была признана другая московская компания — ООО «Техстрой индустрия», выразившая готовность выполнить услуги за 817,351 млн рублей. В карточке тендера отмечается, что контракт не заключен и составлен «протокол признания участника уклонившимся от заключения контракта». При этом уклонившаяся компания вполне имела нужный опыт, так как была исполнителем пяти госконтрактов, включая контракт с ГКУ «Дирекция Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы» на услуги по планировке ландшафта. Последний был подписан осенью 2020 года на сумму более 84 млн рублей.