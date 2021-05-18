Архангельск, , 03:33 — REGNUM Во время крушения вертолёта Robinson в Архангельской области, предположительно, погиб чемпион мира по вертолётному спорту Вадим С., сообщил 18 мая телеканал РЕН-ТВ.

Мужчина был одним из четверых, находившихся на борту воздушного судна во время аварии. Двое других выжили, их личности также установлены, один пропал без вести.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, вертолёт упал в Белом море вечером, 17 мая, сигнал о крушении вертолета поступил в 20:50 по местному времени. В настоящее время на месте продолжается спасательная операция, возбуждено уголовное дело по факту крушения.

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