Токио, , 03:30 — REGNUM Дорожная авария с участием пассажирского автобуса произошла в Японии, передает телеканал NHK.

Сообщается, что ДТП произошло в городе Китакюсю префектуры Фукуока на западе страны. По предварительной версии, пассажирский автобус врезался в опору линии электропередач. В результате аварии пострадали около 20 человек, их доставили в больницу. Других подробностей ДТП к настоящему времени не сообщалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Эквадоре. В результате аварии погибли девять человек, еще 27 получили различные травмы.